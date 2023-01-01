2014 Giant Bicycles Revolt 0
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
M/L
L
XL
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
553.7mm
563.9mm
569mm
579.1mm
584.2mm
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
70.5deg
Seat Tube Angle
72deg
72deg
71.5deg
71deg
71deg
Head Tube Length
129.5mm
149.9mm
165.1mm
177.8mm
195.6mm
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
—
Chainstay Length
439.4mm
439.4mm
439.4mm
439.4mm
439.4mm
Wheelbase
1041.4mm
1046.5mm
1046.5mm
1051.6mm
1056.6mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
Standover Height
729mm
749.3mm
764.5mm
779.8mm
797.6mm
0 Build
S
M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1743.4mm
1748.5mm
1748.5mm
1753.6mm
1758.6mm
Source:https://www.giant-bicycles.com/us/revolt-0-2014