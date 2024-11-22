2024 No. 22 Bicycle Company Great Divide Disc
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
510mm
521mm
538mm
562mm
582mm
601mm
620mm
Reach
355mm
363mm
369mm
378mm
382mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.52:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-C
445mm
462mm
490mm
518mm
540mm
565mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
510mm
525mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.2deg
72.2deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
130mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
418mm
420mm
420mm
422mm
Chainstay Length Horizontal
410.7mm
410.7mm
411.2mm
411.2mm
413.3mm
413.6mm
415.6mm
Front-Center
567mm
574mm
584mm
586mm
594mm
609mm
623mm
Front-Center Horizontal
561.6mm
568.7mm
579.2mm
581.2mm
589.3mm
604.6mm
618.7mm
Wheelbase
972.3mm
979.3mm
990.4mm
992.4mm
1002.5mm
1018.2mm
1034.4mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
67mm
high
63.9mm
mid/neutral
62.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
60.4mm
59.3mm
58.6mm
56.9mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
21.1mm
19.7mm
19.1mm
17.9mm
17.1mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
730mm
743mm
768mm
793mm
813mm
836mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
58mm
170 mm cranks
65mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Disc Build
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1650.3mm
1657.3mm
1668.4mm
1670.4mm
1680.5mm
1696.2mm
1712.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://22bicycles.com/pages/great-divide-disc