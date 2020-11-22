2020 No. 22 Bicycle Company Great Divide Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
506mm
517mm
534mm
558mm
578mm
597mm
617mm
Reach
357mm
364mm
370mm
379mm
383mm
397mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.42:1
1.44:1
1.47:1
1.51:1
1.5:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-C
445mm
462mm
490mm
518mm
540mm
565mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
510mm
525mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.2deg
72.2deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
90mm
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
75mm
75mm
75mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
415mm
415mm
415mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
404.6mm
404.6mm
405.1mm
408.2mm
408.2mm
408.5mm
411.6mm
Front-Center
567mm
574mm
584mm
586mm
594mm
609mm
623mm
Front-Center Horizontal
561.6mm
568.7mm
579.2mm
581.2mm
589.3mm
604.6mm
618.7mm
Wheelbase
966.2mm
973.2mm
984.3mm
989.4mm
997.4mm
1013.1mm
1030.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50.6mm
50.1mm
44.9mm
45.5mm
45.3mm
44.4mm
Trail
67mm
high
63.2mm
mid/neutral
62.5mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
59.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
59.8mm
59.2mm
58.8mm
56.5mm
53.8mm
54.8mm
Wheel Flop
21.1mm
19.5mm
19.1mm
18mm
17mm
15.7mm
16mm
Standover Height
730mm
743mm
767mm
793mm
813mm
836mm
858mm
Tire to Pedal Spindle
58mm
170 mm cranks
65mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1644.2mm
1651.2mm
1662.3mm
1667.4mm
1675.4mm
1691.1mm
1708.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://22bicycles.com/pages/great-divide/