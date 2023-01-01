2020 Rock Machine GravelRide CRB 700
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
52cm (S)
54cm (M)
56cm (L)
58cm (XL)
Stack
561mm
584mm
603mm
621mm
Reach
365mm
373mm
386mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.54:1
1.57:1
1.56:1
1.55:1
Seat Tube Length, Unknown
482mm
502mm
522mm
542mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
526mm
546mm
570mm
591mm
Top Tube Slope
11.1deg
11.3deg
10.9deg
10.4deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
288mm
288mm
288mm
288mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.7mm
434.7mm
434.7mm
434.7mm
Front-Center
601.1mm
607.1mm
627mm
647.9mm
Front-Center Horizontal
597.3mm
603.3mm
623.3mm
644.3mm
Wheelbase
1032mm
1038mm
1058mm
1079mm
Fork Offset/Rake
59.1mm
49.8mm
50.2mm
50mm
Trail
60.1mm
mid/neutral
70mm
high
69.5mm
high
69.7mm
high
Mechanical Trail
56.8mm
66.2mm
65.7mm
65.9mm
Wheel Flop
18.5mm
21.5mm
21.4mm
21.5mm
Tire to Pedal Spindle
72.6mm
172.5 mm cranks
76.1mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
116.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115.5mm
172.5 mm cranks
113mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
113mm
175 mm cranks
CRB 700 Build
52cm (S)
54cm (M)
56cm (L)
58cm (XL)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1744mm
1750mm
1770mm
1791mm
Crank Length
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
100mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://rockmachine.sk/2020/gravel/gravelride-crb-700/matte-khaki-neon-orange-black