2021 Thorn Cycles Nomad MK3 Flat Bar Flat Bar Estimates
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
50L
52L
55L
58L
61L
58S
Stack
524mm
543mm
570mm
596mm
625mm
—
Reach
415mm
420mm
420mm
421mm
432mm
—
Stack to Reach Ratio
1.26:1
1.29:1
1.36:1
1.42:1
1.45:1
—
Seat Tube Length, C-C
445mm
457mm
515mm
550mm
585mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
570mm
585mm
600mm
615mm
635mm
570mm
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
72deg
73deg
Head Tube Length
93mm
116mm
141mm
172mm
208mm
182mm
Bottom Bracket Drop
55mm
50mm
50mm
45mm
40mm
45mm
Bottom Bracket Height
279.1mm
284.1mm
284.1mm
289.1mm
294.1mm
289.1mm
Chainstay Length
453mm
459mm
466mm
472mm
479mm
453mm
Chainstay Length Horizontal
449.7mm
456.3mm
463.3mm
469.9mm
477.3mm
450.8mm
Front-Center
639.7mm
647.7mm
646.5mm
652.1mm
673.7mm
—
Front-Center Horizontal
637.3mm
645.8mm
644.6mm
650.5mm
672.6mm
—
Wheelbase
1087mm
1102.1mm
1107.9mm
1120.4mm
1149.9mm
—
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
48mm
48mm
48mm
53mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
52.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.5mm
55.8mm
58mm
55.3mm
55.3mm
50.3mm
Wheel Flop
19.5mm
18.2mm
18.4mm
17.1mm
17.1mm
15.5mm
Standover Height
740mm
765mm
815mm
—
—
—
Tire to Pedal Spindle
135.6mm
170 mm cranks
143.6mm
170 mm cranks
142.4mm
170 mm cranks
148mm
170 mm cranks
169.6mm
170 mm cranks
—
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109.1mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
124.1mm
170 mm cranks
119.1mm
170 mm cranks
Flat Bar Estimates Build
50L
52L
55L
58L
61L
58S
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
2.15in
2.15in
2.15in
2.15in
2.15in
2.15in
Tire Outer Diameter
668.2mm
668.2mm
668.2mm
668.2mm
668.2mm
668.2mm
Bike Length with Tires
1755.2mm
1770.3mm
1776.1mm
1788.6mm
1818.1mm
—
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
620mm
620mm
620mm
620mm
620mm
620mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
90mm
90mm
90mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.sjscycles.com%2Fthornpdf%2FBUILD5NOMAD26ROHLOFF.pdf&clen=1419151&chunk=true