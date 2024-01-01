2023 Argon 18 Dark Matter Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44-46
47-50
51-53
54-56
57-59
60-62
Stack
529mm
549mm
569mm
589mm
609mm
634mm
Reach
357mm
367mm
377mm
387mm
397mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.5:1
1.51:1
1.52:1
1.53:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
485mm
520mm
555mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
492mm
513mm
534mm
556mm
579mm
603mm
Top Tube Slope
14.8deg
13.3deg
11.4deg
9.6deg
8deg
7deg
Head Tube Angle
69.5deg
71deg
71.4deg
72deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.9deg
74.3deg
73.7deg
73.1deg
72.5deg
Head Tube Length
119mm
134mm
153mm
169mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
428mm
428mm
428mm
428mm
428mm
428mm
Chainstay Length Horizontal
422.2mm
422.2mm
422.2mm
422.2mm
422.2mm
422.2mm
Front-Center
589.9mm
592.9mm
605.8mm
611.8mm
627.7mm
640.6mm
Front-Center Horizontal
585.8mm
588.8mm
601.8mm
607.8mm
623.8mm
636.8mm
Wheelbase
1008mm
1011mm
1024mm
1030mm
1046mm
1059mm
Fork Offset/Rake
53.5mm
53.7mm
53.9mm
49.6mm
49.1mm
49.5mm
Trail
74.1mm
high
64mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.4mm
60.5mm
58.1mm
58.9mm
59.4mm
56mm
Wheel Flop
24.3mm
19.7mm
18.5mm
18.2mm
18.3mm
16.8mm
Standover Height
701mm
729mm
760mm
791mm
821mm
852mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
71.9mm
170 mm cranks
84.8mm
170 mm cranks
90.8mm
170 mm cranks
106.7mm
170 mm cranks
119.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Base Build
44-46
47-50
51-53
54-56
57-59
60-62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1710mm
1713mm
1726mm
1732mm
1748mm
1761mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.argon18.com/en-dk/bikes/gravel/dark-matter