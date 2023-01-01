2023 ROSE Bikes Reveal Disc Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
55
57
59
61
64
Stack
536mm
558mm
572mm
589mm
605mm
622mm
643mm
Reach
368mm
375mm
381mm
385mm
389mm
400mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.49:1
1.5:1
1.53:1
1.56:1
1.56:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
475mm
495mm
515mm
537mm
566mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
512mm
530mm
542mm
554mm
568mm
590mm
615mm
Top Tube Slope
11.8deg
11.3deg
10.5deg
10.1deg
9.5deg
8.1deg
6.8deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74.3deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
142mm
154mm
170mm
190mm
208mm
230mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
407mm
407mm
407mm
407mm
410mm
412mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
400mm
400mm
400mm
400mm
403.6mm
405.7mm
408.7mm
Front-Center
577.9mm
586.8mm
591.7mm
595.7mm
604.7mm
616.6mm
635.4mm
Front-Center Horizontal
573mm
582mm
587mm
591mm
600.4mm
612.3mm
631.3mm
Wheelbase
973mm
982mm
987mm
991mm
1004mm
1018mm
1040mm
Fork Offset/Rake
48.1mm
47.6mm
47mm
46.7mm
46mm
42.3mm
42.8mm
Trail
62.7mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
59.5mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.5mm
57.2mm
55mm
52.4mm
53.1mm
56.9mm
56.4mm
Wheel Flop
18.9mm
17.7mm
16.5mm
15.3mm
15.5mm
16.6mm
16.5mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
77.8mm
170 mm cranks
82.7mm
170 mm cranks
86.7mm
170 mm cranks
95.7mm
170 mm cranks
107.6mm
170 mm cranks
126.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
50
53
55
57
59
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1651mm
1660mm
1665mm
1669mm
1682mm
1696mm
1718mm
Published Sizing Recommendations
PBH
—
—
—
—
88 cm
to90 cm
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.rosebikes.nl/rose-reveal-04-ultegra-di2-2696869?product_shape=Matt+Carbon%2FShiny+Red