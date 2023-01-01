2010 Cannondale Bikes Six Carbon 3
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Average stack and reachvs category
Very upright stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
531mm
537mm
549mm
560mm
574mm
593mm
608mm
636mm
Reach
363mm
373mm
376mm
379mm
389mm
394mm
400mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.48:1
1.51:1
1.52:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-TTT
450mm
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
9.1deg
7.3deg
6.5deg
5.6deg
4.9deg
4.9deg
4.5deg
4.5deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
125mm
130mm
140mm
155mm
170mm
190mm
205mm
235mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
265mm
265mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
399.4mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
564.1mm
571.4mm
573.4mm
580.3mm
594.5mm
600.5mm
610.9mm
614.1mm
Front-Center Horizontal
565mm
572mm
574mm
580mm
595mm
601mm
610mm
614mm
Wheelbase
963.6mm
970.6mm
972.6mm
979.1mm
994.1mm
1000.4mm
1012.5mm
1016.5mm
Wheelbase Max
959mm
966mm
968mm
975mm
990mm
996mm
1009mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
55.4mm
52.7mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
18mm
16.7mm
15.4mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
744mm
755mm
768mm
785mm
802mm
824mm
839mm
865mm
Tire to Pedal Spindle
60.1mm
170 mm cranks
67.4mm
170 mm cranks
69.4mm
170 mm cranks
76.3mm
170 mm cranks
90.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
106.9mm
170 mm cranks
110.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Carbon 3 Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1631.6mm
1638.6mm
1640.6mm
1647.1mm
1662.1mm
1668.4mm
1680.5mm
1684.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/10_cusa_english.pdf