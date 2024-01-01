2024 Fuji Bikes Transonic 1.3
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
Size
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
—
487mm
500mm
523mm
541mm
562mm
576.5mm
596mm
Reach
—
367mm
374mm
382mm
392mm
399mm
410mm
418mm
Stack to Reach Ratio
—
1.33:1
1.34:1
1.37:1
1.38:1
1.41:1
1.41:1
1.43:1
Seat Tube Length, Unknown
—
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
—
500mm
515mm
537mm
552mm
565mm
581mm
600mm
Top Tube Slope
—
5.1deg
3.2deg
2.5deg
2.3deg
2.6deg
2deg
1.2deg
Head Tube Angle
—
70.6deg
71deg
72deg
72.7deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
—
74.75deg
74.3deg
74.2deg
74.2deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
—
93mm
109mm
129mm
145mm
166mm
183mm
203mm
Bottom Bracket Drop
—
73mm
70mm
70mm
68mm
68mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
—
266mm
269mm
269mm
271mm
271mm
273mm
273mm
Chainstay Length
—
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
—
403.5mm
404mm
404mm
404.3mm
404.3mm
404.7mm
404.7mm
Front-Center
—
572.5mm
582.2mm
588.2mm
588.6mm
598.6mm
614.9mm
628.8mm
Front-Center Horizontal
—
567.9mm
578mm
584mm
584.7mm
594.7mm
611.4mm
625.4mm
Wheelbase
—
971.3mm
982mm
988mm
989mm
999mm
1016mm
1030mm
Fork Offset/Rake
—
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
—
—
64.3mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
—
60.6mm
58.4mm
52.8mm
57.8mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
—
20.1mm
19mm
16.3mm
17.2mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Standover Height
—
730mm
747mm
772mm
788mm
806mm
824mm
846mm
Tire to Pedal Spindle
—
170 mm cranks
68.5mm
165 mm cranks
73.2mm
170 mm cranks
79.2mm
170 mm cranks
77.1mm
172.5 mm cranks
87.1mm
172.5 mm cranks
100.9mm
175 mm cranks
114.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
—
170 mm cranks
101mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
1.3 Build
Size
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
—
1649.3mm
1660mm
1666mm
1667mm
1677mm
1694mm
1708mm
Crank Length
—
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
—
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
—
70mm
90mm
90mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://fujibikes.eu/collections/all-bikes/products/2022-transonic-1-3