2015 Fuji Bikes Transonic 2.9
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS
S
S/M
M
M/L
L
L/XL
Stack
495mm
497mm
516mm
538mm
557mm
577mm
596mm
Reach
377mm
384mm
392mm
386mm
389mm
404mm
418mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.29:1
1.32:1
1.39:1
1.43:1
1.43:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
5.8deg
2.6deg
1.5deg
2.2deg
2.2deg
2.2deg
1.2deg
Head Tube Angle
70.75deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.25deg
75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
100mm
120mm
135mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
399.3mm
Front-Center
584.7mm
586.7mm
600.6mm
578.8mm
590.7mm
607.6mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
580.8mm
582.8mm
596.8mm
574.8mm
586.8mm
603.8mm
623.8mm
Wheelbase
980mm
982mm
996mm
974mm
986mm
1003mm
1023mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
54mm
54mm
54.7mm
54.7mm
54.7mm
54.7mm
Wheel Flop
19.2mm
17.1mm
17.1mm
16mm
16mm
16mm
16mm
Standover Height
719mm
737mm
762mm
782mm
801mm
820mm
844mm
Tire to Pedal Spindle
80.7mm
170 mm cranks
82.7mm
170 mm cranks
96.6mm
170 mm cranks
72.3mm
172.5 mm cranks
84.2mm
172.5 mm cranks
98.6mm
175 mm cranks
118.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
2.9 Build
XS
S
S/M
M
M/L
L
L/XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1648mm
1650mm
1664mm
1642mm
1654mm
1671mm
1691mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://archive.fujibikes.com/2015/Fuji/transonic-25