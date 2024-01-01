2014 Norco Bicycles Valence A1
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
42
45
48
51
54
57
60
Stack
523mm
534mm
557mm
574mm
595mm
617mm
639mm
Reach
354mm
359mm
365mm
373mm
378mm
383mm
394mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.49:1
1.53:1
1.54:1
1.57:1
1.61:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-C
400mm
430mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
507mm
525mm
543mm
560mm
578mm
595mm
Head Tube Angle
70deg
71deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
125mm
145mm
165mm
185mm
210mm
235mm
Bottom Bracket Drop
75mm
72.5mm
72.5mm
71mm
71mm
69.5mm
69.5mm
Bottom Bracket Height
261mm
263.5mm
263.5mm
265mm
265mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
415mm
415mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.6mm
411.7mm
411.9mm
411.9mm
412.2mm
412.2mm
Front-Center
575mm
574mm
579mm
593mm
599mm
611mm
623mm
Front-Center Horizontal
569.8mm
569.4mm
574.3mm
588.1mm
595.1mm
607.8mm
618.8mm
Wheelbase
978mm
978mm
986mm
1000mm
1007mm
1020mm
1031mm
Fork Offset/Rake
49.6mm
48.7mm
49.4mm
49.1mm
49.5mm
49.8mm
48.5mm
Fork Length, Unknown
377mm
377mm
377mm
377mm
377mm
377mm
377mm
Trail
69.5mm
high
64.2mm
mid/neutral
57.3mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
53.8mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.3mm
60.7mm
54.5mm
54.7mm
51.6mm
51.3mm
49.8mm
Wheel Flop
22.3mm
19.8mm
16.8mm
16.9mm
15.5mm
15.4mm
14.5mm
Standover Height
715mm
731mm
754mm
776mm
799mm
824mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
A1 Build
42
45
48
51
54
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1650mm
1650mm
1658mm
1672mm
1679mm
1692mm
1703mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.norco.com/bike-archives/2014/valence-a1/