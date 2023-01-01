1995 Trek Bikes 5200 OCLV
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
58
52
50
54
56
60
62
Stack
571.5mm
—
—
—
—
—
—
Reach
398mm
628mm
611mm
645mm
680mm
710mm
720mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
—
—
—
—
—
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
570mm
—
—
—
—
—
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
—
528mm
531mm
545mm
560mm
580mm
590mm
Head Tube Angle
73.75deg
72.5deg
72deg
73deg
73.75deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
73deg
—
—
—
—
—
—
Seat Tube Angle, Unknown
—
75deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Head Tube Length
140mm
97mm
97mm
104mm
121mm
158mm
177mm
Bottom Bracket Drop
66mm
68mm
68mm
68mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
268mm
266mm
266mm
266mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
412mm
408mm
408mm
410mm
410mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
406.7mm
402.3mm
402.3mm
404.3mm
404.7mm
406.7mm
406.7mm
Front-Center
591mm
583.7mm
580.7mm
586.6mm
585.1mm
598mm
602.9mm
Front-Center Horizontal
587.3mm
579.7mm
576.7mm
582.7mm
581.4mm
594.3mm
599.3mm
Wheelbase
994mm
982mm
979mm
987mm
986mm
1001mm
1006mm
Fork Offset/Rake
43mm
47mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
Trail
52.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
50.5mm
53.4mm
56.2mm
50.7mm
50.5mm
49.1mm
49.1mm
Wheel Flop
14.1mm
16.1mm
17.4mm
14.8mm
14.1mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
811mm
759mm
749mm
773mm
793mm
830mm
848mm
Tire to Pedal Spindle
84.5mm
172.5 mm cranks
79.7mm
170 mm cranks
76.7mm
170 mm cranks
82.6mm
170 mm cranks
78.6mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
93.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95.5mm
172.5 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
OCLV Build
58
52
50
54
56
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1662mm
1650mm
1647mm
1655mm
1654mm
1669mm
1674mm
Crank Length
172.5mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
120mm
100mm
80mm
100mm
120mm
130mm
130mm
Stem Angle
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
-17deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:http://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/1995specmanualTrek.pdf, https://drive.google.com/file/d/1fm5CCXyB9YHGceJ7Mbb1rTqHKa_taCg8/view