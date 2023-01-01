2018 Pake Rum Runner Base
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
61cm
59cm
Stack
517.5mm
519.6mm
538.8mm
559mm
578.3mm
619.1mm
599.8mm
Reach
382.8mm
394.5mm
394mm
404.1mm
409.7mm
413.7mm
419.8mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.32:1
1.37:1
1.38:1
1.41:1
1.5:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
610mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
525mm
540mm
557mm
568mm
586mm
582mm
Top Tube Length, Actual C-C
518mm
525mm
535mm
550mm
560mm
586mm
575mm
Top Tube Slope
0.9deg
0deg
2.2deg
3.1deg
3.5deg
0deg
2.9deg
Head Tube Angle
73.3deg
74deg
74deg
74.3deg
74.3deg
75deg
75deg
Seat Tube Angle
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75deg
75deg
Head Tube Length
90mm
90mm
110mm
130mm
150mm
190mm
170mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
388mm
Chainstay Length Horizontal
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
383.6mm
Front-Center
563.4mm
569.3mm
574.3mm
587.2mm
598.2mm
606.1mm
607.1mm
Front-Center Horizontal
560.4mm
566.4mm
571.4mm
584.4mm
595.4mm
603.4mm
604.4mm
Wheelbase
944mm
950mm
955mm
968mm
979mm
987mm
988mm
Fork Offset/Rake
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
Trail
61.1mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
50.7mm
mid/neutral
50.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.6mm
54.6mm
54.6mm
52.9mm
52.9mm
49mm
49mm
Wheel Flop
16.8mm
15.1mm
15.1mm
14.3mm
14.3mm
12.7mm
12.7mm
Standover Height
746.8mm
772.2mm
787.4mm
807.7mm
825.5mm
861.1mm
845.8mm
Tire to Pedal Spindle
57.4mm
170 mm cranks
63.3mm
170 mm cranks
68.3mm
170 mm cranks
81.2mm
170 mm cranks
92.2mm
170 mm cranks
100.1mm
170 mm cranks
101.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Base Build
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
61cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1616mm
1622mm
1627mm
1640mm
1651mm
1659mm
1660mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:http://www.pakebikes.com/product/C69BA7/Rum+Runner+Steel+Track+Frame