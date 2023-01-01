2019 Diamondback Bicycles Century 3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
537mm
558mm
572mm
591mm
609mm
627mm
Reach
376mm
375mm
372mm
378mm
388mm
392mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.49:1
1.54:1
1.56:1
1.57:1
1.6:1
Seat Tube Length, Unknown
470mm
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Unknown
520mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
9.5deg
9.7deg
9.2deg
9deg
8.6deg
8.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.8deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.25deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
145mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
72.5mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
266.5mm
266.5mm
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.6mm
408.6mm
409.1mm
409.1mm
409.5mm
409.5mm
Front-Center
585.9mm
586.9mm
582.2mm
592.1mm
607.3mm
616.2mm
Front-Center Horizontal
581.4mm
582.4mm
578mm
588mm
603.5mm
612.5mm
Wheelbase
990mm
991mm
987mm
997mm
1013mm
1022mm
Fork Offset/Rake
47.5mm
47.5mm
47.5mm
47.5mm
47.5mm
47.5mm
Fork Length, Unknown
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
383mm
Trail
63.3mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
55.2mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.1mm
57.3mm
52.8mm
51.6mm
51.6mm
51.6mm
Wheel Flop
19.1mm
17.7mm
15.6mm
15.1mm
15.1mm
15.1mm
Standover Height
745mm
767mm
788mm
807mm
830mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
76.9mm
170 mm cranks
75.4mm
172.5 mm cranks
70.7mm
172.5 mm cranks
78.1mm
175 mm cranks
93.3mm
175 mm cranks
102.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.5mm
170 mm cranks
94mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
96.5mm
175 mm cranks
96.5mm
175 mm cranks
3 Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1668mm
1669mm
1665mm
1675mm
1691mm
1700mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.diamondback.com/century-3-d42