2020 Cannondale Bikes Quick 4
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
SM
MD
LG
XL
2XL
Stack
554mm
578mm
602mm
626mm
650mm
Reach
398mm
406mm
414mm
422mm
430mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
567mm
583mm
598mm
613mm
628mm
Top Tube Slope
18.4deg
15.4deg
12.5deg
9.7deg
7.2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
133mm
158mm
184mm
209mm
234mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Max
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
429.7mm
429.7mm
429.7mm
429.7mm
429.7mm
Chainstay Length Horizontal Max
429.7mm
429.7mm
429.7mm
429.7mm
429.7mm
Front-Center
627mm
643mm
660mm
676mm
692mm
Front-Center Horizontal
623.4mm
639.4mm
656.4mm
672.4mm
688.4mm
Wheelbase
1053mm
1069mm
1086mm
1102mm
1118mm
Wheelbase Max
1053mm
1069mm
1086mm
1102mm
1118mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.7mm
57.7mm
57.7mm
57.7mm
57.7mm
Wheel Flop
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
Standover Height
699mm
741mm
782mm
822mm
862mm
Tire to Pedal Spindle
111mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
160mm
170 mm cranks
176mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
4 Build
SM
MD
LG
XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1745mm
1761mm
1778mm
1794mm
1810mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.cannondale.com/en-us/bikes/active/fitness/quick/quick-4