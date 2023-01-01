2023 Sage Titanium Bicycles Storm King Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
541.8mm
550.2mm
570.1mm
585.3mm
599.5mm
611.7mm
628.1mm
647.1mm
Reach
390.4mm
397.7mm
400.5mm
405mm
410.6mm
417.5mm
425.5mm
434.5mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.38:1
1.42:1
1.45:1
1.46:1
1.47:1
1.48:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
470mm
490mm
510mm
520mm
540mm
560mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
539mm
541.6mm
555.2mm
569.2mm
582mm
595.7mm
614.5mm
635.8mm
Head Tube Angle
70.25deg
70.25deg
70.5deg
71.25deg
71.25deg
71.25deg
71.75deg
71.75deg
Seat Tube Angle, Unknown
72.75deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.25deg
72deg
71.5deg
71deg
Effective Seat Tube Angle, Unknown
76.17deg
76.87deg
76.25deg
75.78deg
75.54deg
75.19deg
74.59deg
74.12deg
Head Tube Length
105mm
115mm
135mm
150mm
165mm
180mm
195mm
215mm
Bottom Bracket Drop
70mm
69mm
69mm
67mm
67mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
286mm
287mm
287mm
289mm
289mm
291mm
291mm
291mm
Chainstay Length
423mm
423mm
423mm
425mm
425mm
425mm
427mm
427mm
Chainstay Length Horizontal
417.2mm
417.3mm
417.3mm
419.7mm
419.7mm
420mm
422mm
422mm
Front-Center
622mm
633mm
641mm
643mm
653mm
665mm
673mm
688mm
Front-Center Horizontal
618.8mm
629.4mm
636.8mm
639.3mm
649.9mm
661.7mm
669.7mm
685mm
Wheelbase
1036mm
1046.7mm
1054.1mm
1059mm
1069.6mm
1081.7mm
1091.7mm
1107mm
Fork Offset/Rake
55.5mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
55.5mm
Trail
68.9mm
high
68.9mm
high
67.2mm
high
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.8mm
64.8mm
63.3mm
58.9mm
58.9mm
58.9mm
56mm
56mm
Wheel Flop
21.9mm
21.9mm
21.1mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
17.5mm
17.5mm
Standover Height
755mm
770.3mm
796.5mm
815.4mm
827mm
844.3mm
861.5mm
877.5mm
Tire to Pedal Spindle
96mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
139mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
162mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
Base Build
48cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1748mm
1758.7mm
1766.1mm
1771mm
1781.6mm
1793.7mm
1803.7mm
1819mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://sagetitanium.com/product/storm-king-monster-gravel-bike/