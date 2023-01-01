2022 Cannondale Bikes CAAD13 Disc Rival AXS
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
54
56
58
60
62
Stack
505mm
520mm
535mm
555mm
575mm
595mm
615mm
635mm
Reach
370mm
374mm
378mm
384mm
389mm
395mm
400mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.39:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
1.54:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
404mm
442mm
481mm
519mm
540mm
562mm
583mm
604mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
520mm
530mm
546mm
562mm
578mm
594mm
611mm
Top Tube Slope
13.6deg
10.8deg
8.1deg
6.1deg
6.1deg
5.9deg
5.9deg
5.8deg
Head Tube Angle
70.9deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.3deg
74.1deg
73.7deg
73.3deg
72.9deg
72.5deg
72.1deg
Head Tube Length
94mm
114mm
130mm
154mm
164mm
188mm
209mm
230mm
Bottom Bracket Drop
79mm
74mm
74mm
72mm
72mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
257mm
262mm
262mm
264mm
264mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
400.3mm
401.2mm
401.2mm
401.6mm
401.6mm
402.1mm
402.1mm
402.1mm
Front-Center
581mm
589mm
598mm
611mm
594mm
607mm
618mm
630mm
Front-Center Horizontal
575.7mm
583.8mm
592.8mm
606.4mm
590.4mm
602.9mm
613.9mm
625.9mm
Wheelbase
976mm
985mm
994mm
1008mm
992mm
1005mm
1016mm
1028mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
58.2mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
55mm
53.3mm
53.3mm
53.3mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
Wheel Flop
18mm
17.2mm
17.2mm
17.2mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
686mm
723mm
753mm
790mm
805mm
829mm
848mm
868mm
Tire to Pedal Spindle
75mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
87mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Disc Rival AXS Build
44
48
51
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1648mm
1657mm
1666mm
1680mm
1664mm
1677mm
1688mm
1700mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://99spokes.com/bikes/cannondale/2022/caad13-disc-rival-axs