2023 Ventum Racing NS1 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
X-Small
Small
Medium
Medium-Large
Large
X-Large
Stack
493mm
510mm
536mm
552mm
585mm
604mm
Reach
374mm
378mm
388mm
395mm
405mm
413mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.35:1
1.38:1
1.4:1
1.44:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
453mm
467mm
493mm
514mm
546mm
568mm
Seat Tube Length, C-TTT
453mm
467mm
493mm
514mm
546mm
568mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
521mm
530mm
552mm
564mm
584mm
598mm
Top Tube Slope
6.7deg
7deg
6.9deg
6.3deg
6.4deg
6deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
96mm
110mm
134mm
151mm
185mm
205mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
572mm
573mm
582mm
594mm
614mm
628mm
Front-Center Horizontal
567.9mm
568.9mm
577.9mm
589.9mm
609.9mm
623.9mm
Wheelbase
972mm
973mm
982mm
994mm
1014mm
1028mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
69.1mm
high
62.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.4mm
59.8mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
21.3mm
18.5mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
737mm
753mm
777mm
796mm
827mm
847mm
Tire to Pedal Spindle
63mm
170 mm cranks
64mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
Base Build
X-Small
Small
Medium
Medium-Large
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1650mm
1651mm
1660mm
1672mm
1692mm
1706mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://ventumracing.com/bikes/road/