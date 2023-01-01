2020 Ventum Racing NS1 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
X-Small
Small
Medium
Medium-Large
Large
X-Large
Stack
490mm
509.5mm
536mm
552mm
585mm
604mm
Reach
365mm
378mm
388mm
395mm
405mm
413mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.35:1
1.38:1
1.4:1
1.44:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
447mm
467mm
493mm
514mm
546mm
568mm
Seat Tube Length, C-TTT
447mm
467mm
493mm
514mm
546mm
568mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
513mm
529mm
552mm
564mm
583mm
598mm
Top Tube Slope
7.1deg
6.9deg
6.9deg
6.3deg
6.4deg
6deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
82mm
110mm
134mm
151mm
185mm
205mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
270mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
568mm
575mm
584mm
596mm
614mm
630mm
Front-Center Horizontal
567.9mm
570.9mm
579.9mm
591.9mm
609.9mm
625.9mm
Wheelbase
972mm
975mm
984mm
996mm
1014mm
1030mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
67mm
high
60.7mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.4mm
57.8mm
52.1mm
52.1mm
52.1mm
52.1mm
Wheel Flop
20.6mm
17.9mm
15.2mm
15.2mm
15.2mm
15.2mm
Standover Height
700mm
728mm
750mm
776mm
810mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
59mm
170 mm cranks
66mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
Base Build
X-Small
Small
Medium
Medium-Large
Large
X-Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1650mm
1653mm
1662mm
1674mm
1692mm
1708mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://ventumracing.com/bikes/road/geometry/