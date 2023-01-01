2020 Raleigh Bikes Merit 4
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
549mm
560mm
575mm
594mm
611mm
625mm
Reach
358mm
369.5mm
368mm
379mm
388mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.52:1
1.56:1
1.57:1
1.57:1
1.57:1
Seat Tube Length, Unknown
460mm
475mm
495mm
515mm
535mm
555mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
12.4deg
11.7deg
11.2deg
10.9deg
10.3deg
9.5deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71deg
72deg
72deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
135mm
145mm
165mm
180mm
200mm
210mm
Bottom Bracket Drop
75mm
72.5mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
264mm
266.5mm
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.3mm
413.7mm
414.1mm
414.1mm
414.5mm
414.5mm
Front-Center
588.5mm
594.7mm
598.9mm
605.9mm
620.9mm
625.4mm
Front-Center Horizontal
583.7mm
590.2mm
594.8mm
601.8mm
617.2mm
621.7mm
Wheelbase
997mm
1003.9mm
1008.9mm
1016mm
1031.7mm
1036.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
70.2mm
high
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.9mm
60.4mm
60.4mm
54.8mm
54.8mm
49.1mm
Wheel Flop
22.6mm
19.7mm
19.7mm
16.9mm
16.9mm
14.4mm
Standover Height
734mm
749mm
772mm
791mm
814mm
831mm
Tire to Pedal Spindle
79.5mm
170 mm cranks
85.7mm
170 mm cranks
89.9mm
170 mm cranks
96.9mm
170 mm cranks
111.9mm
170 mm cranks
116.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
4 Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1675mm
1681.9mm
1686.9mm
1694mm
1709.7mm
1714.3mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 2 in
to5 ft 4 in
5 ft 4 in
to5 ft 7 in
5 ft 7 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.raleighusa.com/pavement/endurance/merit4