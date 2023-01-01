2019 Raleigh Bikes Merit 3
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Stack
542mm
562mm
578mm
594mm
609mm
624mm
Reach
370mm
373mm
383mm
391mm
398mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.51:1
1.51:1
1.52:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
8.1deg
8deg
7.5deg
7.1deg
6.6deg
6deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73deg
74deg
73.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
140mm
160mm
175mm
195mm
210mm
225mm
Bottom Bracket Drop
77.5mm
75mm
75mm
72.5mm
72.5mm
72.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
264mm
264mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
404.7mm
405.1mm
405.1mm
405.6mm
405.6mm
405.6mm
Front-Center
588mm
588.6mm
603.7mm
617.3mm
623.8mm
638.4mm
Front-Center Horizontal
582.8mm
583.8mm
599mm
613mm
619.6mm
634.3mm
Wheelbase
987.5mm
988.9mm
1004.1mm
1018.6mm
1025.2mm
1039.9mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
63.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.4mm
54.8mm
54.8mm
54.8mm
51.9mm
51.9mm
Wheel Flop
19.7mm
16.9mm
16.9mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
760mm
780mm
800mm
820mm
835mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
79mm
170 mm cranks
77.1mm
172.5 mm cranks
92.2mm
172.5 mm cranks
103.3mm
175 mm cranks
109.8mm
175 mm cranks
124.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
3 Build
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1665.5mm
1666.9mm
1682.1mm
1696.6mm
1703.2mm
1717.9mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
44cm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
5 ft 4 in
to5 ft 7 in
5 ft 7 in
to5 ft 9 in
5 ft 9 in
to5 ft 11 in
5 ft 11 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 3 in
6 ft 3 in
to6 ft 5 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/raleigh-merit-3-2019/