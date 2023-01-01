2020 ISEN Workshop Race Ready Road (R3) Disc Brake Option
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Stack
484mm
501mm
514mm
536mm
558mm
578mm
600mm
620mm
Reach
339mm
352mm
368mm
376mm
389mm
399mm
411mm
421mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.42:1
1.4:1
1.43:1
1.43:1
1.45:1
1.46:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
473mm
491mm
505mm
529mm
552mm
574mm
599mm
617mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
475mm
490mm
512mm
530mm
550mm
570mm
594mm
610mm
Top Tube Slope
3.5deg
3.3deg
3.1deg
3deg
2.9deg
2.8deg
2.7deg
2.9deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
71.8deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
128mm
107mm
129mm
146mm
167mm
190mm
211mm
Bottom Bracket Drop
52mm
52mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
261.5mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
405mm
405mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
401.7mm
401.7mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
Front-Center
523.9mm
541.9mm
571.3mm
584.2mm
590.2mm
605.1mm
624mm
631.9mm
Front-Center Horizontal
521.4mm
539.4mm
567mm
580mm
586mm
601mm
620mm
628mm
Wheelbase
923mm
941mm
971mm
984mm
990mm
1005mm
1024mm
1032mm
Fork Offset/Rake
40mm
40mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
59.8mm
mid/neutral
59.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.9mm
56.9mm
55.9mm
54.8mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
17.6mm
17.6mm
17.5mm
16.9mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
Tire to Pedal Spindle
40.4mm
170 mm cranks
58.4mm
170 mm cranks
62.3mm
170 mm cranks
75.2mm
170 mm cranks
81.2mm
170 mm cranks
96.1mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
122.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Disc Brake Option Build
47cm
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Wheel Size
650C
571 mm BSD
650C
571 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
—
—
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
627mm
627mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1550mm
1568mm
1649mm
1662mm
1668mm
1683mm
1702mm
1710mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.isenworkshop.com/pager3