2017 Curve Cycling Belgie Classic [Discontinued]
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
50
52
54
56
58
61
64
Stack
514mm
521mm
532mm
552mm
565mm
584mm
610mm
638mm
Reach
351mm
365mm
377mm
381mm
392mm
407mm
412mm
418mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.43:1
1.41:1
1.45:1
1.44:1
1.43:1
1.48:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
520mm
540mm
565mm
590mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
495mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
615mm
Top Tube Slope
7.3deg
4.6deg
3.5deg
3.7deg
2.4deg
2deg
1.7deg
2.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.8deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
110mm
120mm
140mm
155mm
175mm
200mm
230mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
267mm
267mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
408mm
408mm
410mm
410mm
410mm
412mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
404.2mm
404.2mm
404.5mm
406.5mm
409.6mm
409.6mm
Front-Center
551mm
563mm
574mm
580mm
595mm
616mm
623mm
634mm
Front-Center Horizontal
547.1mm
558.1mm
569.9mm
575.9mm
591.5mm
611.5mm
619.4mm
630.4mm
Wheelbase
949mm
960mm
974mm
980mm
996mm
1018mm
1029mm
1040mm
Fork Offset/Rake
45mm
44.2mm
44.7mm
45.1mm
45.2mm
49.2mm
44.7mm
41.5mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
62.7mm
mid/neutral
59.1mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
59.6mm
56.3mm
53.1mm
53mm
46.2mm
50.8mm
53.9mm
Wheel Flop
19.5mm
18.4mm
16.9mm
15.5mm
15.5mm
13.1mm
14.4mm
15.3mm
Standover Height
728mm
746mm
761mm
781mm
801mm
823mm
849mm
872mm
Tire to Pedal Spindle
45mm
170 mm cranks
57mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Classic [Discontinued] Build
47
50
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1621mm
1632mm
1646mm
1652mm
1668mm
1690mm
1701mm
1712mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://web.archive.org/web/20170916213844/https://www.curvecycling.com.au/collections/frames/products/curve-belgie-ti-classic