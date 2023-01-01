1994 Trek Bikes 5500 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
52
50
54
56
58
60
62
Stack
502.5mm
483.1mm
519.6mm
537.7mm
555.5mm
574.6mm
592.2mm
Reach
391.8mm
399.7mm
395.4mm
400.9mm
400.7mm
405mm
404.2mm
Stack to Reach Ratio
1.28:1
1.21:1
1.31:1
1.34:1
1.39:1
1.42:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
520mm
500mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
528mm
531mm
545mm
560mm
570mm
580mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
528mm
531mm
545mm
560mm
570mm
580mm
590mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72.5deg
72deg
73deg
73.75deg
73.75deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Bottom Bracket Drop
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
64mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
408mm
408mm
410mm
410mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403mm
403mm
405mm
405mm
407mm
407mm
407mm
Front-Center
582.6mm
579.6mm
585.5mm
584.5mm
590.5mm
597.4mm
602.4mm
Front-Center Horizontal
579.1mm
576.1mm
582mm
581mm
587mm
594mm
599mm
Wheelbase
982mm
979mm
987mm
986mm
994mm
1001mm
1006mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
55.4mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
52.8mm
55.6mm
50.1mm
49.9mm
49.9mm
48.5mm
48.5mm
Wheel Flop
15.9mm
17.2mm
14.6mm
14mm
14mm
13.4mm
13.4mm
Standover Height
759mm
749mm
773mm
793mm
811mm
830mm
848mm
Tire to Pedal Spindle
80.6mm
170 mm cranks
77.6mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
82.5mm
170 mm cranks
88.5mm
170 mm cranks
95.4mm
170 mm cranks
100.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
Base Build
52
50
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
21mm
21mm
21mm
21mm
21mm
21mm
21mm
Tire Outer Diameter
664mm
664mm
664mm
664mm
664mm
664mm
664mm
Bike Length with Tires
1646mm
1643mm
1651mm
1650mm
1658mm
1665mm
1670mm
Crank Length
—
—
—
—
170mm
—
—
Handlebar Width
—
—
—
—
42cm
—
—
Stem Length
—
—
—
—
110mm
—
—
Stem Angle
—
—
—
—
-17deg
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:1994 Trek Catalogue