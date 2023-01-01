2017 Brand-X RD-01 Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Stack
525mm
541mm
551mm
565mm
566mm
Reach
375mm
378mm
384mm
385mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.43:1
1.47:1
1.39:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
523mm
535mm
547mm
558mm
580mm
Top Tube Length, Actual C-C
506mm
516mm
528mm
539mm
564mm
Top Tube Slope
10deg
10.9deg
9.9deg
8.9deg
6.6deg
Head Tube Angle
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.3deg
73.8deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
135mm
145mm
160mm
160mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
571.7mm
573.7mm
582.6mm
588.6mm
610.5mm
Front-Center Horizontal
568mm
570mm
579mm
585mm
607mm
Wheelbase
988mm
990mm
999mm
1005mm
1027mm
Fork Offset/Rake
45.7mm
44.4mm
44.4mm
45.1mm
44.8mm
Trail
58.9mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.2mm
54.7mm
54.7mm
54mm
54.3mm
Wheel Flop
16.9mm
16mm
16mm
15.8mm
15.9mm
Tire to Pedal Spindle
62.7mm
170 mm cranks
64.7mm
170 mm cranks
73.6mm
170 mm cranks
79.6mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
Base Build
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1666mm
1668mm
1677mm
1683mm
1705mm
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to165 cm
165 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.chainreactioncycles.com/brand-x-rd-01-road-frame-and-carbon-fork-2019/rp-prod130456