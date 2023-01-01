2022 CUBE Bikes Agree C:62 Race
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
56
58
60
62
Stack
522.8mm
543.5mm
571.7mm
591mm
606.2mm
628.1mm
Reach
378mm
382.6mm
390.6mm
394.3mm
398.9mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
538.5mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
11.3deg
10.2deg
9.8deg
9.7deg
9.2deg
9.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
107mm
127mm
157mm
177mm
195mm
218mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71mm
71mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
268mm
268mm
270mm
270mm
Chainstay Length
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
405.8mm
405.8mm
406.2mm
406.2mm
Front-Center
585.8mm
592.6mm
605.1mm
614.8mm
624.5mm
634.5mm
Front-Center Horizontal
581.2mm
588.1mm
601mm
610.7mm
620.7mm
630.7mm
Wheelbase
986.7mm
993.6mm
1006.8mm
1016.5mm
1026.9mm
1036.9mm
Fork Offset/Rake
50mm
50.1mm
50.1mm
50mm
50mm
50mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.6mm
54.7mm
51.9mm
52mm
51.9mm
51.9mm
Wheel Flop
18.3mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
734mm
760mm
791mm
810mm
829mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
76.8mm
170 mm cranks
83.6mm
170 mm cranks
93.6mm
172.5 mm cranks
100.8mm
175 mm cranks
110.5mm
175 mm cranks
120.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
C:62 Race Build
50
53
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
31mm
31mm
31mm
31mm
31mm
31mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1664.7mm
1671.6mm
1684.8mm
1694.5mm
1704.9mm
1714.9mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.cube.eu/en/2022/bikes/road/road-race/agree/