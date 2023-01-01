2023 Format 2222 base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
500
500
540
540
580
580
610
610
Stack
533.5mm
533.5mm
547.9mm
547.9mm
586.1mm
586.1mm
610mm
610mm
Reach
372mm
372mm
397.9mm
397.9mm
406.4mm
406.4mm
419.3mm
419.3mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.43:1
1.38:1
1.38:1
1.44:1
1.44:1
1.45:1
1.45:1
Seat Tube Length, Unknown
500mm
500mm
540mm
540mm
580mm
580mm
610mm
610mm
Top Tube Slope
5.9deg
5.9deg
3deg
3deg
2.9deg
2.9deg
2.3deg
2.3deg
Head Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
120mm
120mm
135mm
135mm
175mm
175mm
200mm
200mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
570.3mm
570.3mm
600mm
600mm
619.9mm
619.9mm
640.8mm
640.8mm
Front-Center Horizontal
566mm
566mm
596mm
596mm
616mm
616mm
637mm
637mm
Wheelbase
975mm
975mm
1005mm
1005mm
1025mm
1025mm
1046mm
1046mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length, Unknown
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
Trail
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
50.3mm
50.3mm
50.3mm
50.3mm
50.3mm
50.3mm
50.3mm
50.3mm
Wheel Flop
14.7mm
14.7mm
14.7mm
14.7mm
14.7mm
14.7mm
14.7mm
14.7mm
Tire to Pedal Spindle
57.3mm
170 mm cranks
57.3mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
106.9mm
170 mm cranks
106.9mm
170 mm cranks
127.8mm
170 mm cranks
127.8mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
base Build
500
500
540
540
580
580
610
610
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1661mm
1661mm
1691mm
1691mm
1711mm
1711mm
1732mm
1732mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://format.bike/catalog/2222/format-2222-2022/