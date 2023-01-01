2014 LeMond Bicycles Washoe Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Stack
532mm
543mm
560.9mm
578.3mm
595.6mm
614.6mm
631.9mm
Reach
371.9mm
370.4mm
374mm
388.5mm
387.3mm
397mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.49:1
1.54:1
1.55:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-C
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
524mm
531mm
545mm
565mm
575mm
591mm
606mm
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
113mm
125mm
142mm
161mm
179mm
197mm
215mm
Bottom Bracket Drop
72.2mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
266.8mm
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
271.5mm
271.5mm
Chainstay Length
406mm
406mm
408mm
408mm
409mm
409mm
411mm
Chainstay Length Horizontal
399.5mm
399.9mm
402mm
402.4mm
403.4mm
403.4mm
405.4mm
Front-Center
571.1mm
568.9mm
573.3mm
588.5mm
592.5mm
602.4mm
610.3mm
Front-Center Horizontal
566.5mm
564.6mm
569.1mm
584.6mm
588.6mm
598.6mm
606.6mm
Wheelbase
966mm
964.5mm
971mm
987mm
992mm
1002mm
1012mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
52.5mm
mid/neutral
52.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.8mm
58.9mm
56.1mm
53.3mm
53.3mm
50.4mm
50.4mm
Wheel Flop
19.1mm
17.7mm
16.4mm
15.1mm
15.1mm
13.9mm
13.9mm
Standover Height
738mm
758mm
777mm
798mm
817mm
836mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
62.1mm
170 mm cranks
59.9mm
170 mm cranks
64.3mm
170 mm cranks
79.5mm
170 mm cranks
83.5mm
170 mm cranks
93.4mm
170 mm cranks
101.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.8mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
Base Build
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1644mm
1642.5mm
1649mm
1665mm
1670mm
1680mm
1690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://bikerumor.com/2014/08/14/lemond-introduces-new-steel-washoe-road-bike/