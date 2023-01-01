2020 Ribble Cycles CGR AL 700c
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
556mm
568mm
589mm
610mm
620mm
Reach
365mm
377mm
380mm
383mm
395mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.51:1
1.55:1
1.59:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
510mm
530mm
555mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
540mm
555mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
11.9deg
8.5deg
8.7deg
8.3deg
6.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
140mm
150mm
170mm
190mm
200mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
282mm
282mm
282mm
282mm
282mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
429.5mm
429.5mm
429.5mm
429.5mm
429.5mm
Front-Center
595mm
605mm
611mm
616mm
630mm
Front-Center Horizontal
592mm
601.5mm
607.3mm
612.3mm
625.5mm
Wheelbase
1021.5mm
1031mm
1036.8mm
1041.8mm
1055mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
71.3mm
high
68mm
high
64.7mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
67.2mm
64.3mm
61.4mm
58.5mm
58.5mm
Wheel Flop
22.4mm
20.9mm
19.5mm
18.1mm
18.1mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
112mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
112mm
170 mm cranks
700c Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1723.5mm
1733mm
1738.8mm
1743.8mm
1757mm
Published Sizing Recommendations
Height
162 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
185 cm
to194 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.ribblecycles.co.uk/ribble-cgr-al/