2016 Trek Bikes Lexa S
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake, Women's
Geometry
44cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
Stack
510mm
525mm
545mm
561mm
576mm
593mm
Reach
360mm
364mm
368mm
371mm
374mm
377mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.44:1
1.48:1
1.51:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
398mm
416mm
437mm
465mm
490mm
521mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
509mm
518mm
530mm
542mm
555mm
Top Tube Slope
15.2deg
14.6deg
14.3deg
12.9deg
11.7deg
10.1deg
Head Tube Angle
70.3deg
71.1deg
71.3deg
72.2deg
72.3deg
72.4deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74.6deg
74.6deg
74.2deg
73.7deg
73.3deg
Head Tube Length
105mm
115mm
138mm
150mm
168mm
185mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
404mm
404mm
Front-Center
574.9mm
576.9mm
584.8mm
579.9mm
587.2mm
594.2mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
572.4mm
580.4mm
575.4mm
583mm
590mm
Wheelbase
974mm
976mm
984mm
979mm
987mm
994mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
Trail
67.2mm
high
62.2mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.3mm
58.8mm
57.7mm
57.7mm
57.2mm
56.6mm
Wheel Flop
21.3mm
19.1mm
18.5mm
17.6mm
17.4mm
17.1mm
Standover Height
680mm
695mm
713mm
733mm
754mm
778mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
70.9mm
170 mm cranks
78.8mm
170 mm cranks
73.9mm
170 mm cranks
81.2mm
170 mm cranks
88.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
S Build
44cm
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1648mm
1656mm
1651mm
1659mm
1666mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/trek-lexa-s-sl-women-s-2016/