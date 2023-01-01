2016 Cannondale Bikes CAAD10 Track
- Category
- Track/Fixed-gear
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
Stack
503mm
508mm
514mm
534mm
544mm
567mm
583mm
Reach
397mm
402mm
403mm
408mm
410mm
420mm
425mm
Stack to Reach Ratio
1.27:1
1.26:1
1.28:1
1.31:1
1.33:1
1.35:1
1.37:1
Seat Tube Length, C-TTT
470mm
490mm
510mm
530mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
3.2deg
1.5deg
0.2deg
0.3deg
-1.5deg
-1.1deg
-1.2deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
75deg
75deg
74.5deg
74.5deg
74deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
190mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
400.8mm
Front-Center
588mm
593mm
590mm
594mm
597mm
606mm
607mm
Front-Center Horizontal
585.2mm
590.2mm
587.2mm
591.2mm
594.2mm
604.2mm
604.2mm
Wheelbase
986mm
991mm
988mm
992mm
995mm
1005mm
1005mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
58.8mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56mm
56mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
50.4mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
14.3mm
Standover Height
736mm
748mm
760mm
779mm
801mm
820mm
837mm
Tire to Pedal Spindle
82mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Track Build
48
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1658mm
1663mm
1660mm
1664mm
1667mm
1677mm
1677mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTrack/Fixed-gear
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/2016_c_catalog_full_lr.pdf