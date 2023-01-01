2014 Cannondale Bikes CAAD10 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
517mm
523mm
529mm
546mm
560mm
579mm
593mm
622mm
Reach
368mm
378mm
382mm
383mm
394mm
399mm
404mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.56:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
262mm
262mm
262mm
265mm
265mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
405mm
405mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
401.6mm
402.1mm
402.1mm
402.5mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
570mm
577mm
579mm
580mm
597mm
601mm
610mm
614mm
Front-Center Horizontal
566.5mm
573.5mm
575.4mm
575.9mm
590.9mm
596.5mm
598.5mm
610.5mm
Wheelbase
965mm
972mm
977mm
978mm
993mm
999mm
1001mm
1013mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
56mm
mid/neutral
52.9mm
mid/neutral
49.8mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.2mm
50.4mm
47.7mm
52.7mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
49.9mm
Wheel Flop
16.4mm
15.2mm
13.9mm
15.4mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
740mm
753mm
765mm
785mm
801mm
822mm
838mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
66mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1633mm
1640mm
1645mm
1646mm
1661mm
1667mm
1669mm
1681mm
Crank Length
170mm
—
—
—
—
—
—
—
Handlebar Width
42cm
—
—
—
—
—
—
—
Stem Length
90mm
—
—
—
—
—
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:catalog