2013 Cannondale Bikes CAAD10 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
517mm
523mm
529mm
546mm
560mm
579mm
593mm
622mm
Reach
368mm
378mm
382mm
383mm
394mm
399mm
404mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.56:1
Seat Tube Length, Unknown
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
630mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
6.3deg
4.6deg
3.2deg
3deg
2.4deg
2.5deg
2deg
2.2deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
267mm
267mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
405mm
405mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
401.6mm
402.1mm
402.1mm
402.5mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
570mm
577mm
579mm
580mm
597mm
601mm
610mm
614mm
Front-Center Horizontal
566.5mm
573.5mm
575.4mm
575.9mm
590.9mm
596.5mm
598.5mm
610.5mm
Wheelbase
965mm
972mm
977mm
978mm
993mm
999mm
1001mm
1013mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
56.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
50.4mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.8mm
51mm
48.2mm
48.2mm
53.2mm
50.4mm
50.4mm
50.4mm
Wheel Flop
16.6mm
15.4mm
14.1mm
14.1mm
15.6mm
14.3mm
14.3mm
14.3mm
Standover Height
740mm
753mm
765mm
785mm
801mm
822mm
838mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
64mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1637mm
1644mm
1649mm
1650mm
1665mm
1671mm
1673mm
1685mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.cannondale.com/-/media/files/manual-uploads/manuals/cannondaleRoad-2013_usa.pdf