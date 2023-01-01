2011 Cannondale Bikes CAAD10 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
63
Stack
517mm
523mm
529mm
546mm
560mm
579mm
593mm
622mm
Reach
368mm
378mm
382mm
383mm
394mm
399mm
404mm
399mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.47:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-TTT
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
6.3deg
4.6deg
3.2deg
3deg
2.4deg
2.5deg
2deg
2.2deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
115mm
120mm
140mm
155mm
175mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
69mm
69mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
267mm
267mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
399.4mm
402.5mm
402.5mm
Front-Center
565mm
572mm
574mm
580mm
597mm
601mm
610mm
614mm
Front-Center Horizontal
560.5mm
567.5mm
569.5mm
575.9mm
592.9mm
596.6mm
598.5mm
610.5mm
Wheelbase
959mm
966mm
968mm
975mm
992mm
996mm
1001mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.8mm
56mm
53.2mm
53.2mm
53.2mm
50.4mm
50.4mm
50.4mm
Wheel Flop
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
14.3mm
14.3mm
14.3mm
Standover Height
740mm
753mm
765mm
785mm
801mm
822mm
838mm
866mm
Tire to Pedal Spindle
59mm
170 mm cranks
66mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
74mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1631mm
1638mm
1640mm
1647mm
1664mm
1668mm
1673mm
1685mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://85577-238010-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2012/10/11_geo_super6_caad9.gif.scaled500.gif