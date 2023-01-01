2019 Genesis Bikes Tour de Fer 10
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
566mm
580mm
599mm
618mm
637mm
Reach
365mm
375mm
395mm
415mm
435mm
Stack to Reach Ratio
1.55:1
1.55:1
1.52:1
1.49:1
1.46:1
Seat Tube Length, Unknown
450mm
480mm
510mm
530mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
533mm
547mm
578mm
604mm
636mm
Top Tube Slope
15.3deg
13.2deg
11.6deg
11deg
8.8deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
455mm
455mm
455mm
455mm
455mm
Chainstay Length Horizontal
448.8mm
448.8mm
448.8mm
448.8mm
448.8mm
Front-Center
597mm
611.8mm
638.6mm
664.5mm
691.3mm
Front-Center Horizontal
592.2mm
607.2mm
634.2mm
660.2mm
687.2mm
Wheelbase
1041mm
1056mm
1083mm
1109mm
1136mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.6mm
58.6mm
58.6mm
58.6mm
58.6mm
Wheel Flop
19.1mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
19.1mm
Standover Height
758mm
778mm
799mm
807mm
843mm
Tire to Pedal Spindle
75.5mm
172.5 mm cranks
90.3mm
172.5 mm cranks
117.1mm
172.5 mm cranks
143mm
172.5 mm cranks
169.8mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
10 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1739mm
1754mm
1781mm
1807mm
1834mm
Crank Length
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to165 cm
164 cm
to171 cm
170 cm
to177 cm
176 cm
to183 cm
182 cm
to190 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.genesisbikes.co.uk/bike/tour-de-fer-10