2014 Stevens Bikes Stelvio Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
507mm
524mm
545mm
561mm
580mm
604mm
Reach
377mm
381mm
385mm
394mm
389mm
391mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.38:1
1.42:1
1.42:1
1.49:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
458mm
472mm
497mm
528mm
558mm
582mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
521mm
530mm
531mm
548mm
566mm
577mm
Top Tube Length, Actual C-C
509mm
518mm
529mm
545mm
561mm
573mm
Top Tube Slope
7.5deg
7.8deg
7.3deg
5.7deg
4.7deg
4.7deg
Head Tube Angle
71.5deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
106mm
121mm
141mm
156mm
176mm
201mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
Front-Center
575mm
576mm
582mm
591mm
600mm
612mm
Front-Center Horizontal
571mm
571mm
578mm
586mm
596mm
607mm
Wheelbase
975mm
975mm
982mm
990mm
1000mm
1011mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
Trail
64.6mm
mid/neutral
58.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
52.3mm
mid/neutral
52.3mm
mid/neutral
52.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.3mm
55.7mm
52.9mm
50.2mm
50.2mm
50.2mm
Wheel Flop
19.5mm
16.8mm
15.5mm
14.2mm
14.2mm
14.2mm
Standover Height
722mm
735mm
758mm
783mm
809mm
832mm
Tire to Pedal Spindle
70mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
74.5mm
172.5 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
670mm
670mm
670mm
670mm
670mm
670mm
Bike Length with Tires
1645mm
1645mm
1652mm
1660mm
1670mm
1681mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.stevensbikes.de/2014/index.php?bik_id=50#tab-geometry