2022/v2 ROSE Bikes Pro SL Disc
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
45cm
48cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
65cm
Stack
493mm
512mm
533mm
548mm
563mm
581mm
591.5mm
608.5mm
627mm
644mm
Reach
365mm
371mm
373mm
378.5mm
383.5mm
388.5mm
397mm
405mm
415.5mm
426mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.38:1
1.43:1
1.45:1
1.47:1
1.5:1
1.49:1
1.5:1
1.51:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
445mm
475mm
495mm
505mm
515mm
535mm
560mm
580mm
605mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
497mm
508mm
521mm
533mm
545mm
558mm
572mm
588mm
606mm
626mm
Top Tube Slope
10.4deg
9.6deg
8.6deg
8deg
8.4deg
9.2deg
8.1deg
7.3deg
7.1deg
6.2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.75deg
73deg
73.25deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.75deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
120mm
140mm
133mm
147mm
163mm
180mm
193mm
210mm
228mm
245mm
Bottom Bracket Drop
59mm
59mm
73mm
73mm
73mm
73mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
261mm
261mm
266mm
266mm
266mm
266mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
409mm
409mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
419mm
419mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
404.7mm
404.7mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
409.1mm
413.1mm
413.1mm
419.2mm
Front-Center
566mm
578mm
580.5mm
595.5mm
601.5mm
601.5mm
611mm
621.5mm
634mm
647.5mm
Front-Center Horizontal
563.3mm
584.3mm
575.5mm
581mm
591mm
597mm
607mm
617.9mm
629.9mm
643.8mm
Wheelbase
968mm
989mm
984mm
989.5mm
999.5mm
1005.5mm
1016mm
1031mm
1043mm
1063mm
Fork Offset/Rake
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
354mm
354mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
366.6mm
Trail
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
64.9mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
58.2mm
61.6mm
58.8mm
58.8mm
55.9mm
54.5mm
53.1mm
51.7mm
50.3mm
Wheel Flop
18.9mm
18.9mm
19.5mm
18.2mm
18.2mm
16.8mm
16.2mm
15.5mm
14.9mm
14.3mm
Standover Height
698mm
720mm
758mm
775mm
793mm
811mm
829mm
847mm
829mm
882mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
71.5mm
170 mm cranks
86.5mm
170 mm cranks
90mm
172.5 mm cranks
90mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
107.5mm
175 mm cranks
120mm
175 mm cranks
133.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Disc Build
45cm
48cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
65cm
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
640mm
640mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1608mm
1629mm
1662mm
1667.5mm
1677.5mm
1683.5mm
1694mm
1709mm
1721mm
1741mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
PBH
62 cm
to68 cm
69 cm
to74 cm
75 cm
to77 cm
78 cm
to80 cm
81 cm
to83 cm
84 cm
to87 cm
88 cm
to90 cm
91 cm
to93 cm
94 cm
to97 cm
98 cm
to101 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.rosebikes.com/rose-pro-sl-disc-ultegra-2696851?product_shape=matt+silvergrey&article_size=51cm