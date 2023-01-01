2023 Fuji Bikes Sportif 2.1
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XXS
XS
S
L
M
XL
XXL
Stack
507mm
532mm
556mm
600mm
581mm
624mm
643mm
Reach
389mm
382mm
378mm
377mm
383mm
389mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.39:1
1.47:1
1.59:1
1.52:1
1.6:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
520mm
500mm
540mm
570mm
Seat Tube Length, Effective HT Top
460mm
490mm
520mm
560mm
540mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
505mm
515mm
530mm
560mm
545mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.5deg
11.1deg
10.5deg
11deg
11deg
11.1deg
9.7deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.8deg
73deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
190mm
170mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
Front-Center
577.9mm
579.9mm
588.8mm
587.8mm
577.9mm
609.7mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
573.7mm
575.7mm
584.7mm
583.7mm
573.7mm
605.7mm
623.7mm
Wheelbase
986mm
988mm
997mm
996mm
986mm
1018mm
1036mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59mm
56.2mm
56.2mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
Wheel Flop
19.2mm
17.8mm
17.8mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
Standover Height
718mm
747mm
774mm
817mm
796mm
838mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
66.9mm
170 mm cranks
68.9mm
170 mm cranks
77.8mm
170 mm cranks
71.8mm
175 mm cranks
66.9mm
170 mm cranks
93.7mm
175 mm cranks
111.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
97mm
175 mm cranks
102mm
170 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
2.1 Build
XXS
XS
S
L
M
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1668mm
1670mm
1679mm
1678mm
1668mm
1700mm
1718mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.fujibikes.com/collections/all-bikes/products/2021-sportif-2-1