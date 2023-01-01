2019 Fuji Bikes Sportif Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS (46cm)
XS (49cm)
S (52cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Stack
505mm
531mm
554mm
581mm
601mm
625mm
644mm
Reach
370mm
368mm
369mm
373mm
376mm
389mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.44:1
1.5:1
1.56:1
1.6:1
1.61:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
170mm
190mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.2
409.2
409.2
409.2
409.2
409.2
409.2
Front-Center
578.9mm
580.9mm
589.8mm
578.9mm
587.8mm
607.7mm
627.6mm
Front-Center Horizontal
574.8
576.8
585.8
574.8
583.8
603.8
623.8
Wheelbase
984mm
986mm
995mm
984mm
993mm
1013mm
1033mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59mm
56.2mm
56.2mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
Wheel Flop
19.2mm
17.8mm
17.8mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
Standover Height
712mm
737mm
762mm
784mm
804mm
825mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
67.9mm
170 mm cranks
69.9mm
170 mm cranks
78.8mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
71.8mm
175 mm cranks
91.7mm
175 mm cranks
111.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
Base Build
XXS (46cm)
XS (49cm)
S (52cm)
M (54cm)
L (56cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1666mm
1668mm
1677mm
1666mm
1675mm
1695mm
1715mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:http://www.fujibikes.com/usa/bikes/road/endurance/sportif/sportif-1-3-disc