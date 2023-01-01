2016 Fuji Bikes Sportif Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS (49cm)
S (52cm)
L(56cm)
M (54cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Stack
547mm
571mm
616mm
597mm
640mm
659mm
Reach
368mm
375mm
369mm
377mm
382mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.67:1
1.58:1
1.68:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-T
455mm
485mm
525mm
505mm
545mm
575mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
490mm
520mm
560mm
540mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
530mm
558mm
544mm
578mm
598mm
Top Tube Slope
12.5deg
11.6deg
12.3deg
12.2deg
12.4deg
11deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.25deg
75deg
73deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
125mm
150mm
190mm
170mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
Front-Center
585.6mm
599.5mm
588.6mm
590.5mm
608.4mm
628.3mm
Front-Center Horizontal
581.6mm
595.6mm
584.6mm
586.6mm
604.6mm
624.6mm
Wheelbase
991mm
1005mm
994mm
996mm
1014mm
1034mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.6mm
57.6mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
18.3mm
18.3mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
753mm
780mm
824mm
803mm
845mm
869mm
Tire to Pedal Spindle
76.6mm
170 mm cranks
90.5mm
170 mm cranks
77.1mm
172.5 mm cranks
79mm
172.5 mm cranks
94.4mm
175 mm cranks
114.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
96mm
175 mm cranks
Base Build
XS (49cm)
S (52cm)
L(56cm)
M (54cm)
XL (58cm)
XXL (61cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1669mm
1683mm
1672mm
1674mm
1692mm
1712mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://archive.fujibikes.com/2016/Fuji/sportif-13-disc2