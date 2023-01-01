2015 Fuji Bikes Sportif 2.1
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry
XXS
XS
S
S/M
M/L
M
L
L/XL
Stack
445mm
529mm
528mm
551mm
598mm
578mm
621mm
641mm
Reach
349mm
358mm
374mm
380mm
375mm
385mm
388mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.28:1
1.48:1
1.41:1
1.45:1
1.59:1
1.5:1
1.6:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
350mm
400mm
455mm
485mm
525mm
505mm
545mm
575mm
Seat Tube Length, Effective Unknown
350mm
460mm
490mm
520mm
560mm
540mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
485mm
503mm
515mm
530mm
558mm
544mm
578mm
598mm
Top Tube Slope
13.7deg
17.2deg
10.2deg
9.3deg
10.3deg
10.1deg
10.3deg
9.1deg
Head Tube Angle
71deg
70.5deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
75.5deg
75.25deg
75deg
73deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
100mm
125mm
150mm
190mm
170mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
35mm
69mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
282mm
267mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
395mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
393.5mm
409.2mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
409.4mm
Front-Center
516.7mm
575.9mm
586.6mm
600.5mm
586.6mm
589.5mm
605.4mm
626.3mm
Front-Center Horizontal
515.6mm
571.8mm
582.6mm
596.6mm
582.6mm
585.6mm
601.6mm
622.6mm
Wheelbase
909mm
981mm
992mm
1006mm
992mm
995mm
1011mm
1032mm
Fork Offset/Rake
45mm
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
63.8mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
60.2mm
54.6mm
54.6mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
Wheel Flop
19mm
20.1mm
17.3mm
17.3mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Standover Height
623mm
718mm
742mm
769mm
812mm
791mm
833mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
34.7mm
165 mm cranks
74.9mm
165 mm cranks
80.6mm
170 mm cranks
94.5mm
170 mm cranks
78.1mm
172.5 mm cranks
81mm
172.5 mm cranks
94.4mm
175 mm cranks
115.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
117mm
165 mm cranks
102mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
2.1 Build
XXS
XS
S
S/M
M/L
M
L
L/XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
634mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1543mm
1653mm
1664mm
1678mm
1664mm
1667mm
1683mm
1704mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://archive.fujibikes.com/2015/Fuji/sportif-212