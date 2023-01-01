2004 Trek Bikes 520 Base
Geometry
17
19
21
23
25
Stack
530.5mm
530.5mm
530.5mm
562.7mm
607.4mm
Reach
390mm
392mm
400mm
396.7mm
397.4mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.35:1
1.33:1
1.42:1
1.53:1
Seat Tube Length, Unknown
432mm
483mm
533mm
584mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
540mm
545mm
555mm
566mm
590mm
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Head Tube Length
90mm
90mm
90mm
120mm
165mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
443.2mm
443.2mm
443.2mm
443.2mm
443.2mm
Front-Center
605.9mm
607.8mm
615.8mm
613.8mm
623.7mm
Front-Center Horizontal
600.8mm
602.8mm
610.8mm
608.8mm
618.8mm
Wheelbase
1044mm
1046mm
1054mm
1052mm
1062mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.7mm
60.7mm
60.7mm
54.9mm
52mm
Wheel Flop
19.7mm
19.7mm
19.7mm
17mm
15.7mm
Standover Height
697mm
727mm
764mm
806mm
852mm
Tire to Pedal Spindle
89.9mm
170 mm cranks
91.8mm
170 mm cranks
99.8mm
170 mm cranks
92.8mm
175 mm cranks
102.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
Base Build
17
19
21
23
25
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1736mm
1738mm
1746mm
1744mm
1754mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
90mm
100mm
100mm
120mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
169 cm
to169 cm
175 cm
to175 cm
178 cm
to178 cm
181 cm
to181 cm
190 cm
to190 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:2004 Trek Specifications Manual- U.S.