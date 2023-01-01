1997 Trek Bikes 520 Base
Geometry
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
Seat Tube Length, C-T
431.8mm
482.6mm
533.4mm
584.2mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
541mm
546.1mm
556.3mm
566.4mm
589.3mm
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Bottom Bracket Drop
69.8mm
69.8mm
69.8mm
69.8mm
69.8mm
Bottom Bracket Height
269.2mm
269.2mm
269.2mm
269.2mm
269.2mm
Chainstay Length
449.6mm
449.6mm
449.6mm
449.6mm
449.6mm
Chainstay Length Horizontal
444.1mm
444.1mm
444.1mm
444.1mm
444.1mm
Front-Center
603.9mm
606.4mm
613.9mm
611.4mm
621.5mm
Front-Center Horizontal
599.8mm
602.4mm
610mm
607.4mm
617.6mm
Wheelbase
1043.9mm
1046.5mm
1054.1mm
1051.6mm
1061.7mm
Fork Offset/Rake
50.8mm
50.8mm
50.8mm
50.8mm
50.8mm
Trail
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.6mm
59.6mm
59.6mm
54mm
51.1mm
Wheel Flop
19.4mm
19.4mm
19.4mm
16.7mm
15.4mm
Standover Height
718.8mm
739.1mm
767.1mm
805.2mm
850.9mm
Tire to Pedal Spindle
94.9mm
170 mm cranks
97.4mm
170 mm cranks
99.9mm
175 mm cranks
97.4mm
175 mm cranks
107.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99.2mm
170 mm cranks
99.2mm
170 mm cranks
94.2mm
175 mm cranks
94.2mm
175 mm cranks
94.2mm
175 mm cranks
Base Build
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1721.9mm
1724.5mm
1732.1mm
1729.6mm
1739.7mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Stem Angle
90deg
90deg
90deg
90deg
90deg
Source:http://www.vintage-trek.com/Trek-Fisher-Klein-Lemond/1997trek.pdf