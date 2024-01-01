1994 Trek Bikes 520 Base
Geometry
17
19
21
23
25
Seat Tube Length, C-C
421.6mm
472.4mm
523.2mm
574mm
624.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
540mm
555mm
565mm
575mm
590mm
Head Tube Angle
71deg
71deg
71deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Bottom Bracket Drop
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Bottom Bracket Height
293mm
293mm
293mm
293mm
293mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
447.6mm
447.6mm
447.6mm
447.6mm
447.6mm
Front-Center
598.1mm
600.1mm
608.1mm
610.1mm
616.1mm
Front-Center Horizontal
596.4mm
598.4mm
606.4mm
608.4mm
614.4mm
Wheelbase
1044mm
1046mm
1054mm
1056mm
1062mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Trail
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.4mm
58.4mm
58.4mm
52.8mm
49.9mm
Wheel Flop
19mm
19mm
19mm
16.3mm
15mm
Standover Height
721mm
741mm
768mm
806mm
852mm
Tire to Pedal Spindle
89.1mm
170 mm cranks
91.1mm
170 mm cranks
99.1mm
170 mm cranks
101.1mm
170 mm cranks
107.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
123mm
170 mm cranks
Base Build
17
19
21
23
25
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1722mm
1724mm
1732mm
1734mm
1740mm
Source:http://www.vintage-trek.com/images/trek/94/Trek94.pdf