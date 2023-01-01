2021 BMC Switzerland Teammachine ALR ONE
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
51
54
57
60
Stack
515mm
539mm
559mm
583mm
610mm
Reach
365mm
374mm
383mm
391mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
442mm
505mm
535mm
565mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
518mm
534mm
549mm
564mm
583mm
Top Tube Slope
10.5deg
6.1deg
4.9deg
4.3deg
3.5deg
Head Tube Angle
70.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
118mm
138mm
157mm
182mm
210mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
404.2mm
Front-Center
571mm
575mm
585mm
601mm
620mm
Front-Center Horizontal
566.9mm
570.9mm
580.9mm
596.9mm
615.9mm
Wheelbase
971mm
975mm
985mm
1001mm
1020mm
Wheelbase Max
971mm
975mm
985mm
1001mm
1020mm
Fork Offset/Rake
41.6mm
41.6mm
41.6mm
41.6mm
41.6mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
369mm
369mm
369mm
369mm
369mm
Trail
74.9mm
high
65.4mm
high
62.3mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
62.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
70.6mm
62.2mm
59.4mm
59.4mm
59.4mm
Wheel Flop
23.6mm
19.2mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Tire to Pedal Spindle
65mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
109mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
92mm
175 mm cranks
ALR ONE Build
47
51
54
57
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1643mm
1647mm
1657mm
1673mm
1692mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
8deg
8deg
8deg
8deg
8deg
Published Sizing Recommendations
Height
—
166 cm
to174 cm
172 cm
to180 cm
178 cm
to188 cm
186 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.bmc-switzerland.com/intl_en/teammachine-alr-one.html