2018 Genesis Bikes CDA 20
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
546mm
567mm
581mm
600mm
619mm
Reach
365mm
375mm
386mm
397mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.51:1
1.51:1
1.51:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
530mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
522mm
543mm
564mm
580mm
601mm
Top Tube Slope
9.7deg
9.6deg
7.8deg
6.6deg
6.5deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Front-Center
585.9mm
597.9mm
613.7mm
630.6mm
645.5mm
Front-Center Horizontal
581.7mm
593.7mm
609.7mm
626.7mm
641.7mm
Wheelbase
1006mm
1018mm
1034mm
1051mm
1066mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
68mm
high
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
64.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.3mm
61.4mm
61.4mm
61.4mm
61.4mm
Wheel Flop
20.9mm
19.5mm
19.5mm
19.5mm
19.5mm
Standover Height
749mm
772mm
794mm
816mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
69.9mm
165 mm cranks
76.9mm
170 mm cranks
90.2mm
172.5 mm cranks
107.1mm
172.5 mm cranks
119.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
111mm
170 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
108.5mm
172.5 mm cranks
106mm
175 mm cranks
20 Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1708mm
1720mm
1736mm
1753mm
1768mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
100mm
100mm
—
Published Sizing Recommendations
Height
152 cm
to166 cm
162 cm
to172 cm
170 cm
to182 cm
177 cm
to187 cm
185 cm
to193 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Genesisbikes.co.uk