2019 Moots Cycles Vamoots Disc RSL Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Stack
538mm
548mm
558mm
569mm
580mm
589mm
599mm
618mm
636mm
Reach
367mm
372mm
377mm
381mm
386mm
390mm
392mm
397mm
396mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.47:1
1.48:1
1.49:1
1.5:1
1.51:1
1.53:1
1.56:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
460mm
470mm
480mm
490mm
500mm
515mm
530mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
545mm
555mm
565mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Length, Actual C-C
497.9mm
507.5mm
516.6mm
526mm
535.2mm
544.5mm
553.1mm
563mm
571.7mm
Top Tube Slope
11.6deg
11deg
11.1deg
10.9deg
10.9deg
10.7deg
10.8deg
10.6deg
10.5deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.75deg
73deg
73.25deg
73.5deg
73.5deg
73.75deg
74deg
74.25deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
160mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
73mm
72mm
72mm
72mm
71mm
70mm
68mm
Bottom Bracket Height
267mm
267mm
268mm
269mm
269mm
269mm
270mm
271mm
273mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
408.5mm
408.7mm
408.7mm
408.7mm
408.9mm
409.1mm
409.4mm
Front-Center
570.5mm
576.3mm
582.2mm
580mm
585.8mm
592.4mm
594.9mm
603mm
604.7mm
Front-Center Horizontal
565.7mm
571.5mm
577.6mm
575.5mm
581.3mm
588mm
590.7mm
598.9mm
600.9mm
Wheelbase
974.1mm
979.9mm
986.1mm
984.2mm
990mm
996.7mm
999.6mm
1007.9mm
1010.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
55.1mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
53.1mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
52.5mm
51.1mm
49.7mm
55.3mm
53.9mm
53.9mm
52.4mm
51mm
49.6mm
Wheel Flop
15.8mm
15.2mm
14.5mm
15.9mm
15.3mm
15.3mm
14.7mm
14.1mm
13.5mm
Standover Height
723.9mm
736.6mm
746.8mm
756.9mm
762mm
777.2mm
784.9mm
807.7mm
828mm
Tire to Pedal Spindle
59.5mm
170 mm cranks
65.3mm
170 mm cranks
71.2mm
170 mm cranks
69mm
170 mm cranks
74.8mm
170 mm cranks
81.4mm
170 mm cranks
83.9mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
93.7mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
55
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1656.1mm
1661.9mm
1668.1mm
1666.2mm
1672mm
1678.7mm
1681.6mm
1689.9mm
1692.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://moots.com/bike/vamoots-disc-rsl/