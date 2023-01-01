2016 CUBE Bikes Attain GTC Race
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
50
53
56
58
60
62
Stack
538mm
561mm
591mm
610mm
629mm
649mm
Reach
369mm
376mm
385mm
388mm
392mm
391mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.49:1
1.54:1
1.57:1
1.6:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-C
410mm
440mm
470mm
490mm
510mm
530mm
Seat Tube Length, Unknown
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
517mm
537mm
560mm
575mm
590mm
595mm
Top Tube Slope
10.9deg
10deg
9.8deg
9.7deg
9.6deg
9.6deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.6deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
130mm
152mm
182mm
202mm
222mm
242mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
74mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.3mm
405.3mm
405.3mm
Front-Center
581.5mm
591.4mm
605.3mm
614.2mm
621.1mm
626.1mm
Front-Center Horizontal
576.7mm
586.7mm
600.7mm
609.7mm
616.7mm
621.7mm
Wheelbase
980mm
990mm
1004mm
1013mm
1022mm
1027mm
Fork Offset/Rake
49.8mm
49.9mm
50.3mm
50.3mm
47.4mm
47.1mm
Trail
61mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
54.2mm
mid/neutral
57.2mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.8mm
54.8mm
51.7mm
51.7mm
54.5mm
54.8mm
Wheel Flop
18.3mm
16.9mm
15.5mm
15.5mm
16.4mm
16.5mm
Tire to Pedal Spindle
72.5mm
170 mm cranks
82.4mm
170 mm cranks
93.8mm
172.5 mm cranks
102.7mm
172.5 mm cranks
107.1mm
175 mm cranks
112.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Race Build
50
53
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1658mm
1668mm
1682mm
1691mm
1700mm
1705mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40mm
40mm
42mm
42mm
44mm
44mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to165 cm
165 cm
to170 cm
170 cm
to175 cm
175 cm
to180 cm
180 cm
to185 cm
185 cm
to190 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://archiv.cube.eu/en/2016/777300