2018 Serious Cycles Grafix Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50
52
54
56
58
60
Stack
540mm
549mm
567mm
583mm
600mm
614mm
630mm
Reach
375mm
372mm
372mm
377mm
386mm
402mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.48:1
1.52:1
1.55:1
1.55:1
1.53:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
530mm
530mm
540mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Slope
8.9deg
7.7deg
7.5deg
7deg
6.6deg
5.8deg
5.4deg
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
120mm
130mm
145mm
160mm
175mm
190mm
205mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Max
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
Chainstay Length Horizontal Max
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
Front-Center
597.9mm
597.9mm
593.9mm
598.9mm
608.8mm
608.8mm
636.6mm
Front-Center Horizontal
592.5mm
592.5mm
588.5mm
593.5mm
603.5mm
603.5mm
631.5mm
Wheelbase
1015mm
1015mm
1011mm
1016mm
1026mm
1026mm
1054mm
Wheelbase Max
1015mm
1015mm
1011mm
1016mm
1026mm
1026mm
1054mm
Fork Offset/Rake
51.5mm
51.3mm
50.8mm
50.5mm
51.1mm
31.6mm
50.1mm
Fork Length, Unknown
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
Trail
67.9mm
high
68.1mm
high
62.2mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
76mm
high
53.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64mm
64.2mm
59mm
56.4mm
53mm
72.4mm
51.1mm
Wheel Flop
21.4mm
21.4mm
18.7mm
17.4mm
15.9mm
21.8mm
14.9mm
Standover Height
757mm
771mm
792mm
806mm
827mm
838mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
81.9mm
170 mm cranks
81.9mm
170 mm cranks
75.4mm
172.5 mm cranks
80.4mm
172.5 mm cranks
90.3mm
172.5 mm cranks
87.8mm
175 mm cranks
115.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Base Build
48
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1707mm
1707mm
1703mm
1708mm
1718mm
1718mm
1746mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.galaxus.ch/en/s3/product/serious-grafix-pro-56cm-racing-bikes-7500252, Bikester Shop website, bikester.com