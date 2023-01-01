2019 Standert Bicycles Triebwerk Disc Sram Rival 22
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48 PC™
50 PC™
52 PC™
54
56
58
60
Stack
520mm
530mm
540mm
555mm
570mm
585mm
600mm
Reach
370mm
375mm
380mm
387mm
395mm
402mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.41:1
1.42:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
490mm
515mm
540mm
555mm
570mm
575mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
498mm
509mm
526mm
542mm
559mm
570mm
582mm
Top Tube Slope
6.3deg
6.3deg
4.7deg
3.7deg
3.8deg
3.8deg
4.8deg
Head Tube Angle
71.25deg
72deg
72.5deg
73deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
Seat Tube Angle
76.5deg
76deg
75deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
111mm
119mm
127mm
142mm
156mm
172mm
188mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
Front-Center
574.3mm
576.3mm
579.3mm
586.2mm
596.1mm
608.1mm
621mm
Front-Center Horizontal
570mm
572mm
575mm
582mm
592mm
604mm
617mm
Wheelbase
974mm
976mm
979mm
986mm
996mm
1008mm
1021mm
Fork Offset/Rake
44.8mm
45.2mm
44.7mm
44.7mm
44.6mm
45mm
45.5mm
Trail
67.8mm
high
62.6mm
mid/neutral
60.1mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
55mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.2mm
59.5mm
57.3mm
54.4mm
53.1mm
52.7mm
52.2mm
Wheel Flop
20.6mm
18.4mm
17.2mm
15.9mm
15.3mm
15.2mm
15.1mm
Standover Height
744mm
753mm
770mm
784mm
803mm
818mm
833mm
Tire to Pedal Spindle
70.3mm
165 mm cranks
67.3mm
170 mm cranks
70.3mm
170 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
84.6mm
172.5 mm cranks
96.6mm
172.5 mm cranks
109.5mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
Sram Rival 22 Build
48 PC™
50 PC™
52 PC™
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1652mm
1654mm
1657mm
1664mm
1674mm
1686mm
1699mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
Handlebar Width
38cm
38cm
40cm
40cm
42cm
42cm
42cm
Stem Length
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to163 cm
158 cm
to170 cm
166 cm
to177 cm
170 cm
to180 cm
175 cm
to185 cm
182 cm
to192 cm
188 cm
to198 cm
PBH
76 cm
to82 cm
77 cm
to83 cm
78 cm
to84 cm
80 cm
to86 cm
82 cm
to88 cm
84 cm
to90 cm
85 cm
to91 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://standert.de/collections/triebwerk-disc/products/triebwerk-disc-dark-night-rival#product-template-bicycle-specs